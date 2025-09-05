В одному з міст запровадили погодинні графіки відключення світла: що стало причиною

У Дніпрі запровадили погодинні графіки відключення світла / © ТСН.ua

Внаслідок атаки росіян на Дніпро у п’ятницю, 5 вересня, в місті склалася аварійна ситуація в енергосистемі. Через пошкодження енергооб’єктів були запроваджені графіки погодинних відключень електроенергії для споживачів.

Про це повідомили у ПрАТ «ПЕЕМ „ЦЕК“ у Facebook.

«Повідомляємо графік відключень на 06 ВЕРЕСНЯ для споживачів, які відключені через аварійну ситуацію, що склалася внаслідок ворожої атаки», — йдеться у повідомленні.

Графік відключень на 6 вересня

Відключення відбуватимуться у дві черги:

1 черга відключатиметься: від 02:00 до 07:00, від 12:00 до 17:00 та від 22:00 до 24:00.

2 черга відключатиметься: від 00:00 до 02:00, від 07:00 до 12:00 та від 17:00 до 22:00.

Нагадаємо, росіяни відновили енергетичний терор. Наприкінці серпня окупанти атакували енергетичні та газові об’єкти, спричинивши відключення електропостачання та пошкодження ключових об’єктів критичної інфраструктури у шести областях України.