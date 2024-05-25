В Україні змінили час відключень світла на 25 травня: які будуть графіки

У суботу, 25 травня, в Україні можуть бути довші відключення світла - не дві години, як планувалося. Це також стосується і Києва.

Про це у своєму Facebook повідомив гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко та пресслужби НЕК "Укренерго" і ДТЕК.

"Сьогодні, 25 травня, в усіх регіонах України подовжено термін обмеження споживання для побутових і промислових споживачів. Тепер застосування графіків погодинних відключень можливе від 20:00 до 24:00", - повідомили в НЕК.

Енергетики попереджають про довші відключення світла. Зокрема, для столиці виділено менше лімітів, уточнив гендиректор YASNO.

"На цей раз "Укренерго" для Києва дає коригування в гіршу сторону. Обмеження від 20:00 до 24:00, покриття потреб до 80% (на 7% менше за прогноз)", - поінформував він.

Про те, що "Укренерго" змінив години введення лімітів на 25 травня, підтвердили у ДТЕК. Зазначається, що продовж дня відключення не передбачені. Графіки застосують ввечері. Вони будуть на дві години довшими, ніж передбачалося.

"Київ, Київщина, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина: графіки відключень діятимуть сьогодні - від 20.00 до 24.00", - йдеться у повідомленні.

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