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В одному з населених пунктів в Криму зникло світло після низки вибухів

В одному з населених пунктів в Криму зникло світло після низки вибухів

В окупантів в Криму зникло світло / Фото: Unsplash

Триває тривожна ніч для окупантів.

Після серії вибухів у тимчасово окупованому Криму у ніч проти 10 червня 2024 року в Михайлівці Сакського району раптом зникла електрика.

Про це пише Telegram-канал "Кримський вітер" з посиланням на очевидців. 

Раніше окупанти "відзвітувалися", що "росППО" збила ракети, які летіли на Крим. 

Нагадаємо, напередодні речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів, що РФ перекинула ракетоносії в Азовське море.

Раніше учасники партизанського руху "АТЕШ" зафіксували, що до Кримського мосту окупанти стягують ППО та баржі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: КРИМСЬКИЙ МІСТ ГОТУЮТЬ ДО ПОТУЖНИХ УДАРІВ: партизани показали докази!

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