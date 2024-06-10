В одному з населених пунктів в Криму зникло світло після низки вибухів

Після серії вибухів у тимчасово окупованому Криму у ніч проти 10 червня 2024 року в Михайлівці Сакського району раптом зникла електрика.

Про це пише Telegram-канал "Кримський вітер" з посиланням на очевидців.

Раніше окупанти "відзвітувалися", що "росППО" збила ракети, які летіли на Крим.

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Нагадаємо, напередодні речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів, що РФ перекинула ракетоносії в Азовське море.

Раніше учасники партизанського руху "АТЕШ" зафіксували, що до Кримського мосту окупанти стягують ППО та баржі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: КРИМСЬКИЙ МІСТ ГОТУЮТЬ ДО ПОТУЖНИХ УДАРІВ: партизани показали докази!

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