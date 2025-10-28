ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
714
Час на прочитання
1 хв

В одному з обласних центрів України розпочали опалювальний сезон

Для повного запуску теплопостачання необхідно 3–5 діб.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Опалення

Опалення

У Сумах розпочався поетапний запуск опалювального сезону. Тепло подають за графіком, а системи працюють стабільно, попри постійні загрози та складну безпекову ситуацію.

Про це повідомив очільник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

Повний запуск теплопостачання триватиме 3–5 діб — це необхідний технічний час, щоб забезпечити рівномірну й безпечну подачу тепла до житлових будинків.

У ОВА зазначили, що комунальні служби та теплопостачальні підприємства діють злагоджено, аби мешканці якнайшвидше відчули тепло у своїх домівках.

«Дякуємо всім службам, які щодня підтримують життєдіяльність міста — попри ризики та обстріли», — додав очільник МВА.

Нагадаємо, опалювальний сезон в Україні вже стартував для об’єктів соціальної та критичної інфраструктури в окремих регіонах. Решта областей розпочнуть його найближчими днями.

Дата публікації
Кількість переглядів
714
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie