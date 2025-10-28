- Дата публікації
В одному з обласних центрів України розпочали опалювальний сезон
Для повного запуску теплопостачання необхідно 3–5 діб.
У Сумах розпочався поетапний запуск опалювального сезону. Тепло подають за графіком, а системи працюють стабільно, попри постійні загрози та складну безпекову ситуацію.
Про це повідомив очільник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.
Повний запуск теплопостачання триватиме 3–5 діб — це необхідний технічний час, щоб забезпечити рівномірну й безпечну подачу тепла до житлових будинків.
У ОВА зазначили, що комунальні служби та теплопостачальні підприємства діють злагоджено, аби мешканці якнайшвидше відчули тепло у своїх домівках.
«Дякуємо всім службам, які щодня підтримують життєдіяльність міста — попри ризики та обстріли», — додав очільник МВА.
Нагадаємо, опалювальний сезон в Україні вже стартував для об’єктів соціальної та критичної інфраструктури в окремих регіонах. Решта областей розпочнуть його найближчими днями.