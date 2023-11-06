"Вибуховий пристрій спрацював в одному з подарунків": Залужний підтвердив загибель свого помічника

Валерій Залужний зазначив, що Геннадій Частяков загинув у свій день народження.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив загибель свого помічника Геннадія Честякова від вибуху під Києвом.

Про це головком написав у Telegram.

"Невимовний біль і важка втрата для Збройних Сил України і для мене особисто. Сьогодні за трагічних обставин у свій День народження у родинному колі загинув мій помічник і близький друг, майор Геннадій Частяков. В одному із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. У Геннадія залишилися дружина та четверо дітей. Мої глибокі співчуття родині", - написав він.

Залужний зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Геннадій Частяков був для ньогонадійним плечем, повністю присвятивши своє життя Збройним Силам України і боротьбі з російською агресією.

"Причини та обставини будуть встановлені в ході досудового розслідування. Вічна памʼять!" - підсумував головком.

Нагадаємо, 6 листопада у селі Чайки на Київщині загинув військовий, помічник головнокомандувача Валерія Залужного. 13-річний син загиблого тяжко поранений, його шпиталізували.

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