В одному з пунктів пропуску до Польщі призупинили рух вантажівок: у чому причина

Прикордонники просять громадян врахувати інформацію під час планування поїздок.

У Волинській області на кордоні з Польщею, у пункті пропуску "Ягодин", 27 березня тимчасово призупинили рух вантажівок через перезавантаження баз даних.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Сьогодні у пункті пропуску "Ягодин" в період від 10:00 до 11:30 – перезавантаження серверу баз даних. Впродовж зазначеного часу рух вантажівок буде тимчасово призупинений у обох напрямках", - йдеться в повідомленні.

Проте автобуси оформлятимуться у звичному порядку.

Нагадаємо, чиновника Міноборони затримано за організацію схеми з ухилення від мобілізації.

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