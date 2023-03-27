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В одному з пунктів пропуску до Польщі призупинили рух вантажівок: у чому причина

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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1679
Час на прочитання
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В одному з пунктів пропуску до Польщі призупинили рух вантажівок: у чому причина

Фото: Держприкордонслужба України

Прикордонники просять громадян врахувати інформацію під час планування поїздок.

У Волинській області на кордоні з Польщею, у пункті пропуску "Ягодин", 27 березня тимчасово призупинили рух вантажівок через перезавантаження баз даних.  

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Сьогодні у пункті пропуску "Ягодин" в період від 10:00 до 11:30 – перезавантаження серверу баз даних. Впродовж зазначеного часу рух вантажівок буде тимчасово призупинений у обох напрямках", - йдеться в повідомленні.

Проте автобуси оформлятимуться у звичному порядку.

Нагадаємо, чиновника Міноборони затримано за організацію схеми з ухилення від мобілізації.

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Дата публікації
Перегляди
1679
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