В одному з пунктів пропуску на кордоні з Польщею можливі затримки: названа причина

На пункті пропуску "Устилуг – Зосін" на кордоні з Польщею розпочали ремонтні роботи. Це може спричинити уповільнення пропуску автомобілів на цій ділянці.

Про це повідомила Державна митна служба України.

Волинська служба відновлення та розвитку інфраструктури розпочала ремонт на пункті пропуску "Устилуг – Зосін" на ділянці в'їзду в Україну. У зв'язку з монтажними роботами частково обмежено проїзд на окремих смугах, що може спричинити сповільнення трафіку.

Державна митна служба порадила врахувати інформацію про ремонтні роботи при плануванні логістики, адже роботи триватимуть до 30 листопада 2024 року.

Через пункт пропуску "Устилуг – Зосін" дозволено рух транспортних засобів до 7,5 тонни і пасажирських автобусів в обох напрямках, а також порожніх вантажівок вагою понад 7,5 тонни на виїзд з України за електронною чергою.

Нагадаємо, з початку року українські прикордонники і правоохоронці викрили понад 200 злочинних груп, які займалися організацією незаконного перетину кордону України.

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