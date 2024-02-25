В одному з регіонів України повітря прогріється до +16: прогноз погоди на 26 лютого

Попри теплу погоду, на заході та півночі країни очікуються невеликі дощі.

На понеділок, 26 лютого, на всій території України вдень стовпчики термометрів показуватимуть “плюсову” температуру повітря, а найтепліше буде у західних областях.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду. У більшості західних та північних областей, а також на Вінниччині місцями пройде невеликий дощ, на решті території - без опадів.

Вітер південно-східний 7-12 м/с, у східних та південно-східних областях місцями очікуються пориви 15-20 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 26 лютого / Фото: Укргідрометцентр

Температура у східній частині України - вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла; у західних областях вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°; на решті території вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°, в Криму та на півдні Одещині до 14°.

Якою буде погода на Київщині

У Київській області синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду, місцями невеликий дощ.

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Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень повітря прогріється до 5-10°.

У Києві вночі прогнозують 2-4° тепла, вдень 6-8°.

Нагадаємо, раніше синоптикиня Наталка Діденко прогнозувала, що погода на початку весни в Україні буде нестійкою.

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