В одному з регіонів України у школах відновлюють очне навчання: де та коли

Учні Буковини зможуть повернутись за парти найближчого понеділка.
У Чернівецькій області від 15 листопада завдяки стабілізації епідемічних показників відновлять очне навчання у школах.
Відповідне рішення ухвалили на засіданні обласної комісії з надзвичайних ситуацій 11 листопада.
"Від понеділка в Чернівецькій області відновлюють роботу навчальні заклади і одночасно діють всі інші обмежувальні заходи", - йдеться у рішенні комісії.
До слова, наразі Чернівецька область перебуває у "помаранчевій" зоні карантину. Тому майже всі школи області зможуть працювати, адже, згідно з умовами карантину, там вакциновані понад 80% працівників.
Водночас, якщо область перейде до "червоної" зони, то очне навчання зможуть проводити у 55% шкіл, де вакциновано проти коронавірусу 100% персоналу.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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