В одному з регіонів росіяни масовано вдарили по об'єктах теплопостачання та енергетики: що відомо

Протягом доби армія РФ масовано атакувала безпілотниками Чернігівську область. Зафіксовано понад пів сотні повітряних цілей, зокрема дві балістичні ракети. Сталися “прильоти” на об’єктах критичної інфраструктури.

Про це повідомив керівник Чернігівської обласної військової адміністрації Валерій Чаус.

“Є два влучання “Шахедів”: об’єкт теплопостачання та енергоб’єкт в двох громадах Чернігівського району. Через це аварійно відключено електропостачання у Чернігові та північних громадах області”, - заявив чиновник

З його слів, енергетики працюють над відновленням. Наразі об’єкти критичної інфраструктури перевели на генератори. Окрім того, частково розгорнуті пункти незламності.

Нагадаємо, Чернігів через атаку РФ залишився без світла і води. Пізно ввечері 20 жовтня російські війська вдарили по енергосистемі області. Північна частина Чернігівщини, зокрема і обласний центр, залишилися без світла.