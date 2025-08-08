ТСН у соціальних мережах

В одному з регіонів України можуть скоротити комендантську годину

Влада Харкова відреагувала на прохання бізнесу скоротити комендантську годину. Що відомо?

Комендантська година

Комендантська година / © ТСН.ua

У Харкові розглядають можливість скоротити комендантську годину.

Про це повідомив голова Харківського ОВА Олег Синєгубов.

«Ми розуміємо потреби економіки. Буде розглянуто запит бізнесу на зменшення тривалості комендантської години — з урахуванням безпекової ситуації», — заявив Олег Синєгубов.

За словами голови Харківської ОВА, для них підтримка підприємців є пріоритетом зараз.

Нагадаємо, війська РФ штурмували КПП «Гоптівка» на кордоні Харківщини та Росії, але були відкинуті ЗСУ. Проте зранку 4 серпня російська пропаганда повідомила, буцімто армія РФ захопила КПП «Гоптівка». Це неправдива інформація.

