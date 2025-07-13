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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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В одному з регіонів України оголошено І рівень небезпеки: що прогнозують синоптики

Погодні умови можуть призвести до ускладненьруху транспорту.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
негода

На заході Україні прогнозують град і шквали / © Associated Press

У понеділок, 14 липня, у західних областях України оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків в окремих районах цього регіону нашої країни очікується град та шквали 15-20 м/с.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», — попередили в Укргідрометцентрі.

/ © Укргідрометцентр

© Укргідрометцентр

Нагадаємо, наступного тижня в Україні очікується дуже високий стрибок температури повітря.

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