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В одному з регіонів України оголошено І рівень небезпеки: що прогнозують синоптики
Погодні умови можуть призвести до ускладненьруху транспорту.
У понеділок, 14 липня, у західних областях України оголошено I рівень небезпечності, жовтий.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
За прогнозом синоптиків в окремих районах цього регіону нашої країни очікується град та шквали 15-20 м/с.
«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», — попередили в Укргідрометцентрі.
Нагадаємо, наступного тижня в Україні очікується дуже високий стрибок температури повітря.