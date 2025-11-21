- Дата публікації
В одному з ТЦК Одеси прогримів вибух: що відомо
Попередньо встановлено, що одна людина загинула, ще одна — поранена.
В одному з ТЦК Одеси прогримів вибух.
Про це повідомила поліція Одеської області.
Попередньо встановлено, що одна людина загинула, ще одна — поранена.
На місці працюють екстрені служби.
Обставини події встановлюються. Деталі з’ясовуються.
За джерелами видання «Думська. Одеса», у територіальному центрі комплектування Пересипського району Одеси стався вибух гранати.
«Важко поранений 42-річний мобілізований військовослужбовець пізніше помер. За попередньою інформацією, гранату активував інший мобілізований, який проніс її в рюкзаку», — йдеться у повідомленні
