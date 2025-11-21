ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
587
Час на прочитання
1 хв

В одному з ТЦК Одеси прогримів вибух: що відомо

Попередньо встановлено, що одна людина загинула, ще одна — поранена.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
На місці працює поліція

На місці працює поліція / © Поліція Києва

Доповнено додатковими матеріалами

В одному з ТЦК Одеси прогримів вибух.

Про це повідомила поліція Одеської області.

Попередньо встановлено, що одна людина загинула, ще одна — поранена.

На місці працюють екстрені служби.

Обставини події встановлюються. Деталі з’ясовуються.

За джерелами видання «Думська. Одеса», у територіальному центрі комплектування Пересипського району Одеси стався вибух гранати.

«Важко поранений 42-річний мобілізований військовослужбовець пізніше помер. За попередньою інформацією, гранату активував інший мобілізований, який проніс її в рюкзаку», — йдеться у повідомленні

Нагадаємо, у Полтаві жінка штовхнула військового ТЦК під автомобіль, військовий отримав перелом ноги.

Дата публікації
Кількість переглядів
587
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie