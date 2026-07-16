В одному з тилових регіонів України заборонили роботу АЗС під час тривог

РФ знищує АЗС / © Getty Images

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Автозаправні станції у Коростенському районі на півночі Житомирської області відтепер не працюватимуть під час повітряної тривоги.

Про це повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Бунечко підписав наказ, згідно з яким усі АЗС на території Коростенського району під час повітряної тривоги мають припиняти роботу та вживати заходів для евакуації працівників і відвідувачів до найближчих укриттів або інших безпечних місць.

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Зі слів очільника ОВА, документ з’явився через ворожі атаки останніх днів на паливну інфраструктуру півночі Житомирщини, які свідчать про підвищення небезпеки для жителів області.

Російські атаки на АЗС України — останні новини

15 липня російські війська атакували автозаправну станцію в Малинській громаді Житомирської області.

Загалом російська армія посилила атаки безпілотниками по українських автозаправних станціях. За останні кілька тижнів під ударами опинилися вже понад 200 АЗС. Водночас експерт паливного ринку Дмитро Льоушкін запевняє, що загрози дефіциту пального в Україні наразі немає.

Кабмін разом з обласними військовими адміністраціями та учасниками ринку напрацьовують механізми забезпечення пальним у регіонах та тлі пошкоджень та руйнувань Росією АЗК та нафтобаз.

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