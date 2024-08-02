В одному з українських міст з'явилася перша вулиця імені Ірини Фаріон, і це не Львів

Раніше вулиця, яку перейменували на честь вбитої львівської мовознавиці Ірини Фаріон, носила назву Гвардійська.

В Україні з'явилася перша вулиця імені Ірини Фаріон. Депутати Івано-Франківська вирішили перейменувати невеличку вулицю у місті. Також на сесії затвердили Програму українізації пам'яті Ірини Фаріон.

Як повідомляє міська рада, на засіданні депутати ухвалили низку рішень щодо перейменування вулиць у громаді. Серед іншого було вирішено, що вулиця Гвардійська відтепер матиме назву на честь вбитої львівської мовознавиці Ірини Фаріон.

Вулиця Гвардійська протяжністю біля 200 метрів розташована в південній частині Івано-Франківська та сполучає вулиці Симона Петлюри та Осипа Сорохтея. На ній розташовані малоповерхові житлові будинки та дитячий садок "Кобзарик".

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Окрім того, як повідомив міський голова Руслан Марцінків, на сесії затвердили Програму українізації пам'яті Ірини Фаріон.

Серед основних заходів заплановані:

трансляції лекцій Ірини Фаріон у палаці Потоцьких;

літературні фестивалі з залученням відомих авторів;

постійно діючі безкоштовні курси української мови;

підтримка книговидання місцевих авторів та літературні премії імені Дорошенка, Федоріва, Франка.

наліпки у всіх комунальних закладах та спонукання закладів торгівлі про спілкування і обслуговування українською мовою;

проведення семінарів, вебінарів та зустрічей на тему вдосконалення володіння українською мовою.

Нагадаємо, у п’ятницю, 19 липня, близько 19:30 кілер вистрелив у голову Ірини Фаріон з пістолета без глушника. Її госпіталізували у важкому стані і за декілька годин вона померла. Лікарі зазначили, що після операції у Ірини Фаріон не витримало серце.

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