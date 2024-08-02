В одному з українських міст з'явилася перша вулиця імені Ірини Фаріон, і це не Львів

Раніше вулиця, яку перейменували на честь вбитої львівської мовознавиці Ірини Фаріон, носила назву Гвардійська.
В Україні з'явилася перша вулиця імені Ірини Фаріон. Депутати Івано-Франківська вирішили перейменувати невеличку вулицю у місті. Також на сесії затвердили Програму українізації пам'яті Ірини Фаріон.
Як повідомляє міська рада, на засіданні депутати ухвалили низку рішень щодо перейменування вулиць у громаді. Серед іншого було вирішено, що вулиця Гвардійська відтепер матиме назву на честь вбитої львівської мовознавиці Ірини Фаріон.
Вулиця Гвардійська протяжністю біля 200 метрів розташована в південній частині Івано-Франківська та сполучає вулиці Симона Петлюри та Осипа Сорохтея. На ній розташовані малоповерхові житлові будинки та дитячий садок "Кобзарик".
Окрім того, як повідомив міський голова Руслан Марцінків, на сесії затвердили Програму українізації пам'яті Ірини Фаріон.
Серед основних заходів заплановані:
- трансляції лекцій Ірини Фаріон у палаці Потоцьких;
- літературні фестивалі з залученням відомих авторів;
- постійно діючі безкоштовні курси української мови;
- підтримка книговидання місцевих авторів та літературні премії імені Дорошенка, Федоріва, Франка.
- наліпки у всіх комунальних закладах та спонукання закладів торгівлі про спілкування і обслуговування українською мовою;
- проведення семінарів, вебінарів та зустрічей на тему вдосконалення володіння українською мовою.
Нагадаємо, у п’ятницю, 19 липня, близько 19:30 кілер вистрелив у голову Ірини Фаріон з пістолета без глушника. Її госпіталізували у важкому стані і за декілька годин вона померла. Лікарі зазначили, що після операції у Ірини Фаріон не витримало серце.
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