В одному з українських міст світла не буде до завтра: деталі
Ремонтні роботи на пошкоджених ворогом об’єктах тривають.
Мешканці Ізюма сьогодні, 8 листопада, залишаться без світла.
Про це повідомили в Ізюмській міській військовій адміністрації.
Як зазначає влада, причиною відсутності електропостачання стали значні пошкодження, завдані ворогом енергомережам за межами громади.
Це є наслідком масованих атак РФ по енергетичній інфраструктурі України, що сталися в ніч на 8 листопада.
«Світло сьогодні, на жаль, не з’явиться», — йдеться у повідомленні.
Ремонтні бригади вже працюють у посиленому режимі над відновленням пошкоджених об’єктів. Проте масштаб руйнувань не дозволяє дати оптимістичних прогнозів на найближчі години.
Влада закликала мешканців поставитися до ситуації з розумінням.
Нагадаємо, після масованої нічної атаки РФ усі ТЕС «Центренерго» зупинили роботу і повністю припинили генерацію електроенергії. У компанії заявили, що це був найпотужніший удар по тепловій енергетиці з початку війни: Трипільська, Зміївська та Вуглегірська станції зазнали критичних пошкоджень, а відновлені раніше потужності знову втрачено.