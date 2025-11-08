ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1185
Час на прочитання
1 хв

В одному з українських міст світла не буде до завтра: деталі

Ремонтні роботи на пошкоджених ворогом об’єктах тривають.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Блекаут

Блекаут / © ТСН.ua

Мешканці Ізюма сьогодні, 8 листопада, залишаться без світла.

Про це повідомили в Ізюмській міській військовій адміністрації.

Як зазначає влада, причиною відсутності електропостачання стали значні пошкодження, завдані ворогом енергомережам за межами громади.

Це є наслідком масованих атак РФ по енергетичній інфраструктурі України, що сталися в ніч на 8 листопада.

«Світло сьогодні, на жаль, не з’явиться», — йдеться у повідомленні.

Ремонтні бригади вже працюють у посиленому режимі над відновленням пошкоджених об’єктів. Проте масштаб руйнувань не дозволяє дати оптимістичних прогнозів на найближчі години.

Влада закликала мешканців поставитися до ситуації з розумінням.

Нагадаємо, після масованої нічної атаки РФ усі ТЕС «Центренерго» зупинили роботу і повністю припинили генерацію електроенергії. У компанії заявили, що це був найпотужніший удар по тепловій енергетиці з початку війни: Трипільська, Зміївська та Вуглегірська станції зазнали критичних пошкоджень, а відновлені раніше потужності знову втрачено.

Дата публікації
Кількість переглядів
1185
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie