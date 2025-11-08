В одному з українських міст світла не буде до завтра: деталі

Блекаут / © ТСН.ua

Мешканці Ізюма сьогодні, 8 листопада, залишаться без світла.

Про це повідомили в Ізюмській міській військовій адміністрації.

Як зазначає влада, причиною відсутності електропостачання стали значні пошкодження, завдані ворогом енергомережам за межами громади.

Це є наслідком масованих атак РФ по енергетичній інфраструктурі України, що сталися в ніч на 8 листопада.

«Світло сьогодні, на жаль, не з’явиться», — йдеться у повідомленні.

Ремонтні бригади вже працюють у посиленому режимі над відновленням пошкоджених об’єктів. Проте масштаб руйнувань не дозволяє дати оптимістичних прогнозів на найближчі години.

Влада закликала мешканців поставитися до ситуації з розумінням.

Нагадаємо, після масованої нічної атаки РФ усі ТЕС «Центренерго» зупинили роботу і повністю припинили генерацію електроенергії. У компанії заявили, що це був найпотужніший удар по тепловій енергетиці з початку війни: Трипільська, Зміївська та Вуглегірська станції зазнали критичних пошкоджень, а відновлені раніше потужності знову втрачено.