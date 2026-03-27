"В один момент їх забрав дрон": на Франківщині попрощалися з нацгвардійцем та його донькою

На Франківщині позовали Володимира Шкрумеляка та його доньку Анелю / © скриншот з відео

Реклама

На Прикарпатті, у селі Добротів, в останню путь провели 52-річного військовослужбовця Національної гвардії України Володимира Шкрумеляка та його 15-річну доньку Анелю, яких вбив цинічний російський удар по Івано-Франківську 24 березня 2026 року.

Про це повідомляє Суспільне.

«І вийшло так, що в один момент їх просто забрав ворожий дрон. І все — обірвалося життя, і всі плани зруйнувалися. Нам дуже прикро. Ми в такому страшному шоку», — з таким болем згадує про втрату брата та племінниці Ірина Іваночко.

Реклама

Прощання біля дому та весільне деревце

Того фатального дня Володимир та Анеля йшли до міського перинатального центру провідати дружину і маму, яка днями народила хлопчика. Для чоловіка це була четверта дитина. Ворожий безпілотник летів дуже низько центром міста і вдарив просто поруч із пологовим будинком, забравши життя батька та доньки на місці.

Прощання з невинно вбитими розпочалося на подвір’ї їхнього дому. Сотні людей — родичі, побратими та односельці — вишикувалися із синьо-жовтими та червоно-чорними прапорами, аби віддати останню шану. Попереду похоронної процесії від будинку і до самої могили на Алеї слави несли традиційне для гірської місцевості «весільне деревце».

«Така традиція народом заведена з давніх-давен. У цей час — це дівчина, вона, як молода, одягнена у все біле, а деревце — це той символ весілля», — зазначає місцевий житель Василь Бакота.

Мріяла стати стоматологом

15-річна Анеля мріяла про кар’єру лікаря. За словами її однокласника Юрія Болотенюка, дівчина була дуже щедрою, доброю і завжди вміла підтримати у скрутний момент, ніколи не кажучи ні про кого поганого слова.

Реклама

Володимир 20 років відпрацював у комунальному підприємстві, а в лютому 2026 року став до лав 50-го полку Національної гвардії України. Командир полку Вадим Ліневський запевнив, що чоловік був гідним воїном і справжнім патріотом. Побратими пообіцяли обов’язково помститися за цю втрату.

Поки нацгвардійця з донькою ховали на Алеї слави, новонароджений хлопчик залишався у безпеці в лікарні. За словами сестри загиблого Ірини, з немовлям усе гаразд, і родичі готуються забрати його додому, щоб підтримувати одне одного і жити далі.

Реклама

Атака російського «Шахеда» сталася посеред білого дня в середмісті, а дрон цілеспрямовано летів дуже низько над будинками. Внаслідок потужного вибуху, окрім двох загиблих, поранення різного ступеня тяжкості отримали ще шестеро людей, серед яких опинилися шестирічний хлопчик та вихователька місцевого дитячого садка.

У момент удару в міському перинатальному центрі перебувало близько сотні людей, яких медики встигли оперативно спустити у сховище. Під звуки вибухів в укритті у двох жінок навіть почалися пологи, які лікарям довелося приймати у надскладних умовах.

Найважчим завданням для медперсоналу стала евакуація немовляти з реанімації, яке перебувало на штучній вентиляції легень. Малюка довелося спускати в підвал у спеціальному транспортному кювезі, проте, незважаючи на стрес та вибиті вікна в будівлі, його стан залишився стабільним.