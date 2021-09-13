В Офісі генпрокурора прокоментували наміри екстрадувати росіянина, якого затримали в Празі за участь в анексії Криму

В Офісі генпрокурора прокоментували наміри екстрадувати росіянина, якого затримали в Празі за участь в анексії Криму

Росіянина Олександра Франчетті затримали в аеропорту Праги за міжнародним ордером на арешт, виданим за запитом України.

Офіс генерального прокурора підтвердив актуальність запиту про видавання затриманого в Чехії громадянина РФ Олександра Франчетті. Затриманий, як вважють, міг бути одним з активних учасників подій, які передували незаконній анексії українського Криму.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

Також читайте Затриманого в Чехії учасника окупації Криму росіянина Франчетті екстрадують до України - МЗС

"12 вересня 2021 року Офісу генерального прокурора стало відомо про затримання в Чеській Республіці громадянина РФ за запитом України. Сьогодні Офіс генерального прокурора підтвердив актуальність запиту про видавання та чинність процесуальних рішень у кримінальному провадженні", - сказано в повідомленні.

Як стало відомо, Офіс генпрокурора звернувся до Міністерства юстиції Чехії ще у серпні 2020 року із запитом так званої "прокуратури Криму та Севастополя" про видавання росіянина.

Орган досудового розслідування розшукує його для притягнення до кримінальної відповідальності за участь у не передбачених законом збройних формуваннях "Самооборона Криму" та "Северный ветер".

Нагадаємо, 12 вересня, в аеропорту Праги затримали громадянина Росії, який може бути причетний до окупації Криму в 2014 році. Арешт провели на вимогу України. Йдеться про активіста так званої "Кримської весни" Олександра Франчетті.

Як повідомляє центр "Миротворець", у 2014 році Франчетті приїхав до Севастополя, вступив до складу незаконного формування "Оборона Севастополя". Незабаром він організував інше НЗФ — "розвідгрупу "Північний вітер". Займався терором проукраїнського населення півострова. Франчетті довгий час живе в Празі і зараз працює там фітнес-тренером.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання