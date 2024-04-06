Часті відрядження генпрокурора: у Костіна відреагували на інформацію журналістів

Костін здійснив 13 закордонних відряджень, із яких три — до США.

Видання УП поширило інформацію про те, що протягом 2023 року генпрокурор Андрій Костін пробув у закордонних відрядженнях понад 100 днів, однак у його офісі спростовують дану інформацію.

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Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу генпрокурора.

Видання, з посиланням на власні джерела, вказує, що генпрокурор був у відрядженнях за кордоном 103 дні, що з урахуванням днів відʼїзду та приїзду становить 0% календарних днів у році.

УП пише, що половину відряджень Костін провів у США, де проживає його дружина.

У Офісі генпрокурора заявили, що у 2023 році Костін здійснив 13 закордонних відряджень, із яких три — до США.

Там стверджують, що загалом ці поїздки тривали 79 днів, включно з дорогою. Безпосередньо за кордоном генпрокурор провів 51 день за вирахуванням дороги.

Крім того, в Офісі генпрокурора заявили, що у Сполучених Штатах він перебував 22 повних дні, зокрема він був членом офіційної делегації від України на Генасамблеї ООН.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що донька генпрокурора Костіна, яка хотіла "додому до Монако", поділилася черговими зізнаннями.

Крім того, ми раніше інформували, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук пояснив, чому не всіх депутатів пускають у відрядження.

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