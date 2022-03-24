В Офісі генпрокурора України назвали кількість дітей, які загинули в результаті війни з Росією

В Офісі генпрокурора України назвали кількість дітей, які загинули в результаті війни з Росією

Найбільше дітей постраждали у Київській, Харківській та Донецькій областях.

Через збройну агресію РФ в Україні загинуло 128 дітей.

Про це повідомляють в Офісі генпрокурора України.

Станом на ранок 24 березня 2022 року в Україні загинуло 128 дітей, більше 170 поранено.

Найбільше постраждало дітей у Київській - 64, Харківській - 43, Донецькій - 43, Чернігівській - 32, Миколаївський - 24, місті Києві - 16, Житомирській - 15, Херсонській - 15 і Сумській - 14 областях.

Фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити не є можливим через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії.

У Маріуполі під завалами обстріляного окупантами будинку знайдено тіло 11-річної гімнастки Катерини. Маленька спортсменка неодноразово перемагала у змаганнях.



11 березня 2022 року під час евакуації цивільного населення в с. Перемога Броварського району Київської області військовими РФ було застосовано зброю по колоні автомобілів, внаслідок чого був вбитий 13-річний хлопець.



13 березня 2022 року у м. Бучі Київської області військовослужбовцями збройних сил РФ безжально розстріляно автомобіль, в якому перебувала родина, мати та двоє дітей 4 та 9 років загинули.



До Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні з тяжкими поранення внаслідок обстрілів військовими РФ доставлено 9 дітей із м. Маріуполя та м. Сєвєродонецька.

В результаті обстрілів окупантів пошкоджено 566 закладів освіти, 73 з яких зруйновано повністю. Серед закладів освіти зазнали пошкоджень та руйнувань більше 230 шкіл та 155 дитячих садочків. Найбільше пошкоджено у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та в місті Києві. Крім того, зазнали руйнувань більше 40 закладів для дітей, серед яких лікувальні, школи мистецтв, спортивні об’єкти, бібліотеки.

Нагадаємо, що у ніч проти 24 березня російські окупанти завдали ракетного удару та бомбардували забороненими фосфорними бомбами Луганщину. Загинуло щонайменше чотири людини, із них двоє - діти. Шестеро поранені.