В Офісі Генпрокурора відповіли, скільки засуджених вже вступили до лав ЗСУ

Наразі 775 засуджених вступили до лав ЗСУ. До суду подано 2402 клопотання засуджених щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання для проходження військової служби. За участі прокурорів суди вже розглянули та своїми рішеннями задовольнили 1843 таких клопотань.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора України.

Як зазначається, найбільше засуджених, які виявили бажання стати на захист держави, відбувають покарання в установах у Житомирській, Кіровоградській, Миколаївській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій, Вінницькій та Дніпропетровській областях.

"З початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну багато засуджених щиро бажали реалізувати своє право захищати Батьківщину у лавах ЗСУ. Проте законодавчий механізм реалізації цього права був відсутній. 17 травня 2024 року Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою України Закон України, яким врегульовано порядок реалізації прав засуджених на їхню безпосередню участь в обороні нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Раніше у Мін'юсті повідомили, що в Україні вже понад 600 ув'язнених вийшли з в'язниць та приєдналися до Збройних сил у межах мобілізації. Засуджені, які виявили бажання доєднатися до Сил оборони України, стануть штурмовиками.

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