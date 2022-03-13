В Офісі президента назвали умову, за якої Україна закінчить війну

В Офісі президента назвали умову, за якої Україна закінчить війну

Якщо санкції триватимуть, то через війну з Україною Росія матиме надзвичайно важке становище, зокрема, репутаційне та фінансове.

Україна закінчить війну, коли Росія виведе звідси свої війська.

Про це заявив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю виданню "Настоящее время".

"Ми закінчимо війну тільки за однієї умови - що всі війська Російської Федерації повністю йдуть з території України, звільняючи всі населені пункти", - заявив він.

Подоляк додав, що війна з Україною поставить Росію у важке становище.

"Очевидно, що якщо все в такому режимі - як зараз, - позиційна війна, плюс найпотужніший санкційний тиск - триватиме, то Росія матиме надзвичайно важке становище. Не тільки репутаційно і фінансово, а й в історичному розрізі матиме вкрай важку ситуацію", - заявив радник глави ОП.