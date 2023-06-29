В Офісі президента назвали умову, за якою Зеленський відвідає саміт НАТО у Вільнюсі

Головний дипломатичний радник Ігор Жовква заявив, що Київ чекає на позитивну відповідь на саміті НАТО 11-12 липня у Вільнюсі щодо заявки на членство в НАТО, яку Україна подала 30 вересня минулого року.

Президент Володимир Зеленський має намір відвідати саміт НАТО у Вільнюсі 11-12 липня, однак за умови, якщо Україна отримає задовільний результат.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в інтерв'ю Reuters.

Зеленський не приїде на саміт, якщо лідери не виявлять "сміливості", заявив помічник президента.

"Президент не поїде... на саміт, якщо лідери будуть схильні демонструвати або будуть демонструвати дефіцит мужності, тоді як Україна з усією мужністю, волею й силою і високим бойовим духом бореться проти російської агресії", - сказав він.

Також Жовква додав, що Зеленському "немає сенсу й не буде часу їхати" на саміт до Вільнюса, якщо там "не буде результату".

Тим часом міністр оборони Британії вважає, що Україна має стати членом НАТО без ПДЧ, тобто без виконання Плану дій щодо членства.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський пообіцяв: Україна в НАТО гарантуватиме, що в регіоні пануватимуть мир і свобода

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