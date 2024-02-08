В Офісі президента повідомили, чи буде інтерв'ю "американського Соловйова" Карлсона із Зеленським

Американський журналіст-пропагандист Такер Карлсон, який взяв інтерв’ю у президента Росії Володимира Путіна, навряд чи зможе поговорити із главою України Володимиром Зеленським, про що намаається домовитися. Адже це "не рівень президента Зеленського, тому що суб'єкт Карлсон не є класичним журналістом".

Про це сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 каналу.

"Це людина, яка сьогодні створює пропагандистські продукти. Я, чесно кажучи, взагалі не думаю, що на це треба звертати увагу. Так, для нашого сегмента він має якусь роль. І я розумію, що є багато переглядів у Твітері (зараз соцмережа Х – ред.), але не треба забувати, що таке Твітер сьогодні з позиції власника цієї соціальної мережі", – сказав Подоляк.

За словами Подоляка, журналістика Такера Карлсона закінчилася, коли його звільнили з телеканалу Fox News.

"Він був звільнений за те, що приніс величезні збитки каналу через різні конспірологічні версії фейкового типу. Тобто були нескінченні позови за те, що він розповсюджував фейки. Однак він має право робити те, що вважає за потрібне, навіть пропагандистські продукти", – додав Подрляк.

Нагадаємо, що Такер Карлсон поширював фейки росіян про "американські лабораторії" в Україні та звинувачував Київ у нібито "підриві" Каховської ГЕС. А ексдержсекретарка США Гілларі Клінтон назвала його "корисним ідіотом".

Чому дії Такера Карлсона вигідні Трампу, читайте за посиланням.

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