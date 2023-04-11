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В Офісі президента повідомили, як майбутній контрнаступ ЗСУ змінить перебіг війни в Україні

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
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В Офісі президента повідомили, як майбутній контрнаступ ЗСУ змінить перебіг війни в Україні

Фото: Getty Images

Без наступальних дій не можна буде отримати результатів, якими має завершитися війна в Україні.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що майбутній контрнаступ ЗСУ наблизить фінал війни. Він прокоментував майбутній масштабний контрнаступ українських захисників. За його словами, вони будуть звільняти окуповані Росією території.

Про це Подоляк заявив в ефірі 24 Каналу.

Михайло Подоляк не повідомив дату контрнаступу та зазначив, що про це і не будуть говорити, адже таку інформацію слід надавати лише по факту.

"Контрнаступ – це не просто абстрактна воєнна операція. Це питання справедливості. Без контрнаступу ми не отримаємо тих результатів, якими має фіналізуватись ця війна", – наголосив Подоляк.

Радник голови Офісу президента також пояснив, чому насправді ніякого "зливу документів про контрнаступ" не було.

"Це ніякий не "злив". Ніяких документів про конкретні напрямки не існує. Сьогодні це тільки напрацьовують, виходячи з того, який ресурс та на який момент ми будемо мати для того, щоб проводити ті чи інші дії", – сказав він.

Нагадаємо, ворог визнав, що готує Крим до контрнаступу ЗСУ. Про це сказав керівник російської окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов.

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Дата публікації
Перегляди
1716
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