В Офісі президента пояснили заяву Стефанчука про можливість проведення виборів під час війни

В Офісі президента України прокоментували нещодавню заяву голови Верховної Ради Руслана Стефанчука про проведення виборів під час війни.

Про це йшлося в інтерв'ю радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка в ефірі телемарафону 25 жовтня.

"По-перше, пан Стефанчук як спікер парламенту публічно ініціював дискусію, наскільки ми можемо провести ці вибори з урахуванням всіх негараздів", - зазначив Подоляк.

Зокрема, радник голови ОП наголосив, що Стефанчук на тлі висловлювання про інші країни говорив про готовність України розглянути бачення цих держав.

"Будь-яка країна може сказати свою позицію щодо того, чи треба продовжувати термін перебування у владі людей, які були вибрані до початку війни і каденція яких вже завершилася під час війни. Чи можна в принципі проводити ці вибори з урахуванням оцих позицій... гроші, безпека", - пояснив Подоляк.

Він наголосив, що Україна має зважати на відносини на глобальному ринку з країнами, які надають їй фінансову та військову підтримку.

Радник очільника Офісу президента підкреслив, що рішення про проведення виборів "буде прийнято виключно народом України".

"Чи готовий народ іти на те, щоб вносити певні зміни в законодавство і проводити виборчі процедури, чи не готовий з урахуванням, що першопочатково треба вирішити питання війні і миру", - додав він.

Подоляк назвав цей процес "нормальною демократичною дискусією".

"Це нормально, коли в суспільстві публічно, в тому числі, на внутрішньому ринку… і з партнерами проговорюється, наскільки важливо та чи інша форма легітимності, чи можна буде цю легітимність перенести на певний термін поки йде війна", - висловився радник очільника ОП.

Нагадаємо, напередодні голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначив, що для проведення виборів під час війни в Україні необхідно вирішити щонайменше п’ять проблемних питань. Він зауважив, що у демократичних країнах дуже важливо проводити вибори, щоб уникнути "застою" у владі.

Водночас, за словами Стефанчука, необхідно вирішити такі проблемні питання, як забезпечення прав на голосування для військовослужбовців, а також участі українських біженців, фінансування виборів тощо.

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