В Офісі президента прокоментували вручення повісток у тренажерних залах

Держава готує нову програму мобілізації та рекрутингу людей до війська.
Радник голови офісу президента Михайло Подоляк прокоментував відео з врученням повісток у тренажерних залах, які стали часто з'являтись в інтернеті.
Він заявив, що продовження мобілізації буде важким, тому наразі державні органи працюють над новою програмою, інформує УНІАН.
За словами Подоляка, держава "повинна працювати з людьми, які не дуже розуміють, що таке війна і до чого така війна може призвести".
"Ви хочете жити у вільній державі, де ви можете поводити себе як ви хочете, і не хочете при цьому виступати на захист цих прав, які вам подобаються. Росія, коли сюди прийде, всі ці люди будуть виглядати трохи інакше: вони не будуть ходити собі спокійно по вулицях, не будуть себе поводити так, як ніби нічого не відбувається", - додав Подоляк.
Він зазначив, що наразі готується програма, яка змінить мобілізацію та рекрутингового людей на війну. За його словами, будуть чітко визначені функції, які має брати на себе держава і як працювати з людьми.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Закарпатському обласному ТЦК та СП прокоментували рейд із повістками в оздоровчо-рекреаційному комплексі "Косино" та містах області.
Крім того, ми раніше інформували, що в Україні готують гучні нововведення, які шокують кожного.
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