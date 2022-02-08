В Офісі Президента проконтролюють, як медикам у регіонах виплачують підвищену зарплату

В Офісі Президента проконтролюють, як медикам у регіонах виплачують підвищену зарплату

Президент Володимир Зеленський ініціював підвищення зарплатні медикам, починаючи з цього року.

В багатьох закладах лікарям та молодшому медичному персоналу за січень нараховано нову базову заробітну плату,.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

На центральному рівні зроблено все необхідне, проте в регіонах ще є над чим працювати. Кирило Тимошенко зазначив, що знає про скарги, які надходять з областей: там головні лікарі примушують медиків переходити на неповні ставки. Це, підкреслив заступник голови ОП, є неприпустимим.

Під час селекторної наради, проведеної для керівників регіонів Тимошенко наголосив, що люди не мають відчувати незручності через недоліки роботи на місцях.

Він додав, що міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко вже перевіряє особисто, якою є ситуація в лікарнях по країні. І сам пообіцяв доєднатися до цих перевірок.

Тимошенко закликав лікарів та медичних працівників писати його в особисті повідомлення, якщо їм не виплатили повну заробітну плату.

"Звертаюсь до всіх лікарів та медичних працівників, якщо ви не отримали підвищену зарплату або вас примушують перейти на неповну ставку, будь ласка, пишіть мені в особисті повідомлення, зазначайте заклад та населений пункт, де не виконали доручення Президента України", - написав Тимошенко.

Він також пообіцяв, що жодне звернення не залишиться без уваги.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко повідомив про те, що в рамках програми президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво" в Україні збудовано 200 приймальних відділень в опорних лікарнях та 600 повноцінних амбулаторій.