В Офісі президента розглядають заборону продажі сигарет, алкоголю і пального за готівку

В ОПУ планують дві фундаментальних зміни: електронний акциз та переведення розрахунків в оплату картою.

В Офісі президента розглядають заборону купівлі сигарет, алкоголю та інших підакцизних товарів за готівку.

Про це розповів заступник голови ОП та куратор податкової реформи Ростислав Шурма під час брифінгу.

Він пояснив, що акцизний податок може стати одним із компенсаторів для майбутньої податкової реформи, яку просуває Офіс президента.

"Ми розглядаємо підвищення оподаткування шкідливого споживання. Це тютюн, алкоголь і викопне паливо. В межах реформи ми будемо приводити ставки податків до середньоєвропейських рівнів", – сказав Шурма.

Він додав, що підвищення акцизів відбуватиметься в комплексі з покращенням адміністрування податків, адже, за його словами, частка нелегального обігу тютюнових виробів досягає 30%, а для лікеро-горілчаної продукції ця цифра може бути ще вищою. Так, в Україні планують запровадити електронний акциз.

"Ми плануємо дві фундаментальних зміни. Перше – це електронний акциз. Не допотопні акцизні марки, які клеються на пачки, а унікальний QR-код. Другий концепт – щоб вся ця система запрацювала, це переведення розрахунків за підакцизні товари виключно в безготівковій формат, тобто в оплату картою", – додав Шурма.

Як приклад він навів ситуацію з дефіцитом пального на початку повномасштабної війни, коли АЗС перевели споживачів на карткові оплати і оплату через застосунки. За його словами це "дозволило повністю обілити обіг палива, і те саме, я впевнений, відбудеться з тютюном і алкоголем".

Шурма уточнив, що ідея ще обговорюється і рішення поки не ухвалено.

Нагадаємо, в серпні 2022 в Офісі президента запропонували вдвічі знизити головні податки. Податок на прибуток підприємств та податок на доходи фізичних осіб – з 18-ти до 10-ти відсотків. ПДВ – 10% замість 20-ти. Оновлена концепція податкової реформи отримала назву 10-10-10 – за ставками основних податків. Попри привабливість таких перспектив, довкола неї спалахнула запекла дискусія.

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