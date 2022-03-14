В Офісі Президента розповіли про перебіг евакуації з гарячих точок станом на 14 березня

В Офісі Президента розповіли про перебіг евакуації з гарячих точок станом на 14 березня

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів, як відбувається евакуація мирного населення з гарячих точок станом на понеділок, 14 березня. Актуальну інформацію він оприлюднив у своєму Telegram-каналі.

На Київщині 8 евакуаційних автобусів з людьми вже прибули з Дмитрівки до Білогородки та будуть відправлені до Києва. Ще 16 автобусів приїхали з Немішаєва до Білогородки, звідки вирушать до столиці.

На Луганщині з Сєвєродонецька вдалось вивезти близько 400 людей. Евакуаційна колона вже рушила з міста. Також працює гуманітарний коридор евакуації за маршрутом Рубіжне – Сєвєродонецьк – Бахмут - Слов’янськ. Автобуси з людьми рушили з Рубіжного.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко анонсував евакуацію на 14 березня за 10 маршрутами.