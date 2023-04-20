В Офісі президента розповіли про мету візиту генсека НАТО Столтенберга до Києва

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув до Києва та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Візит генсека має на меті зібрати інформацію про перелік та кількість необхідної Україні зброї.

Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

За словами Подоляка, приїзд генсека НАТО до Києва є дуже символічним, адже саме Україна дала нове життя Альянсу, допомогла НАТО переосмислити свою роль за останнє сторіччя.

Подоляк зазначив, що візит Столтенберга має три ключові складові. По-перше, Україна дала зрозуміти альянсу, що таке НАТО, яку функцію він має виконувати у сучасному світі, де є такі країни, як Росія.

"Певний час всі вважали, що НАТО це пережиток Холодної війни, де є лише окремі експедиційні завдання, які виконують окремі країни. Сьогодні ж НАТО це ключовий гарант безпеки для європейського континенту", – зазначив він.

По-друге, оцінка українського досвіду у війні сучасного типу. За словами радника глави ОПУ, саме Україна продемонструвала країнам НАТО, як відбувається масштабна війна у сучасному світі, як це впливає на життя громадян, які реформи потрібно проводити у військово-оборонному комплексі, як швидко потрібно приймати рішення.

"Третя складова – аудит, що є і, що ще потрібно дати Україні, щоб ініціатива залишалась за нами й ми могли вирішувати ті завдання, які поставлено перед нами", – підкреслив Подоляк.

Він додав, що це абсолютно практичний візит, який має зафіксувати додаткові потреби України та показати, що НАТО – це організація, яка може дати експертну оцінку своїм членам, скільки і якої зброї ще потрібно ЗСУ.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив 20 квітня в Києві: всі члени блоку погоджуються, що майбутнє України в Альянсі, водночас зараз головна мета – забезпечити перемогу у війні.

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