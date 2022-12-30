В Офісі президента розповіли про одне із завдань на новорічну ніч

Наразі одним із головних завдань для української влади є забезпечення населення електроенергією на Новий рік.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в ефірі телемарафону.

"Завдання, яке у нас є, це, найголовніше, щоб у новорічну ніч усі українці, саме побутові споживачі, як називають їх енергетики, були зі світлом. І я думаю, що нам це вдасться", - сказав він.

Нагадаємо, станом на 30 грудня в енергосистемі дефіцит потужності перебуває на тому ж рівні, що і до ракетної атаки росіян, яку вони здійснили вчора, 29 грудня. В Укренерго наголошують, що наслідки пошкоджень мали значно менший вплив на роботу енергосистеми, ніж того очікувала Москва.

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