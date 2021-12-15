В Офісі президента склали присягу слуги Феміди, яких Зеленський закликав відновити довіру до суду

Зеленський взяв участь в урочистій церемонії складення присяги новопризначеними суддями.
Нові судді - стара присяга. В Офісі президента Володимир Зеленський урочисто привітав новопризначених слуг Феміди.
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 15 грудня.
В Україні триває судова реформа. Вона необхідна, зазначив глава держави, аби відновити довіру до судової гілки влади. Серед тих, хто склав присягу, багато суддів доброчесність і вироки яких досі не викликали сумніву, зазначив Зеленський. І закликав аби слова присяги вони не забували і надалі.
"Відновлення довіри – це складний процес. І я маю великі сподівання, що всі ці оновлення в судовій владі нашої держави принесуть результат, ні, давайте поставимо крапку, принесуть результат!", - заявив президент.
Нагадаємо, 15 грудня в Україні святкують День працівників суду.