В Офісі президента України попросили не палити захоплену ворожу техніку, а передавати на потреби ЗСУ

В Офісі президента України попросили не палити захоплену ворожу техніку, а передавати на потреби ЗСУ

Олексій Арестович попросив українських партизанів передавати техніку на потреби української армії.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович звернувся до українців, які палять техніку окупантів, не робити цього.

Про це він розповів у своєму фейсбук.

За словами Арестовича, зараз багато цивільних громадян, представників тероборони та фермерів захоплюють техніку окупантів і палять її.

В залежності від ситуації, Арестович просить цього не робити, якщо техніка справна. Її він просить передавати на потреби ЗСУ.

За словами радника керівника Офісу президента, техніку забиратимуть централізовано, відправлятимуть на ремонт, перефарбовуватимуть і переобладнуватимуть, а далі використовуватимуть для оборони країни.

Втрати росіян, які воюють проти України:

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.03 орієнтовно склали:

особового складу - близько 9000 осіб (загиблі та поранені),

танків ‒ 217 од,

ББМ ‒ 900 од,

артилерійських систем – 90,

РСЗВ - 42,

засоби ППО - 11,

літаків – 30 од (інформація уточнюється),

гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);

автомобільної техніки - 374,

легкі швидкісні катери - 2 од,

цистерн з ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: