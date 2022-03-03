В Офісі президента України попросили не палити захоплену ворожу техніку, а передавати на потреби ЗСУ

Олексій Арестович попросив українських партизанів передавати техніку на потреби української армії.
Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович звернувся до українців, які палять техніку окупантів, не робити цього.
Про це він розповів у своєму фейсбук.
За словами Арестовича, зараз багато цивільних громадян, представників тероборони та фермерів захоплюють техніку окупантів і палять її.
В залежності від ситуації, Арестович просить цього не робити, якщо техніка справна. Її він просить передавати на потреби ЗСУ.
За словами радника керівника Офісу президента, техніку забиратимуть централізовано, відправлятимуть на ремонт, перефарбовуватимуть і переобладнуватимуть, а далі використовуватимуть для оборони країни.
Втрати росіян, які воюють проти України:
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.03 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 9000 осіб (загиблі та поранені),
- танків ‒ 217 од,
- ББМ ‒ 900 од,
- артилерійських систем – 90,
- РСЗВ - 42,
- засоби ППО - 11,
- літаків – 30 од (інформація уточнюється),
- гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
- автомобільної техніки - 374,
- легкі швидкісні катери - 2 од,
- цистерн з ППМ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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