В Офісі президента закликають українців не реагувати на російські вкиди про "наступ з Білорусі"

Українців закликають черпати інформацію лише з офіційних джерел, адже російська пропаганда вкотре поширює в українському медіапросторі повідомленні про нібито наступ з Білорусі.

Про це повідомила радниця керівника Офісу президента Дарина Зарівна.

"Одна з найбільш улюблених тем російської пропаганди – "вторгнення з білорусі" знову вкидається в наш медійний простір. До того ж, вкиди роблять через відверто зашкварених персонажів, паралельно запускаючи чутки через месенджери в стилі "мій знайомий військовий сказав". Відповідь на таке може бути коротка - це готовність наших Сил оборони", - зазначила Зарівна в Telegram.

Вона порадила слухайти лише офіційних речників відомств.

"Ворог хоче впливати на ваші нерви напередодні святкових днів, не треба давати йому шансів на успіх", - написала вона.

Загроза з Білорусі

20 грудня у соцмережах з'явилася інформація про те, що російські окупанти перевозять танки, вантажівки та свій особовий склад з білоруських полігонів у північній та центральній частинах країни, де вони дислокувалися, на південь – ближче до кордону з Україною.

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що українські прикордонники не фіксують різкого збільшення військової техніки та окупантів на українсько-білоруському кордоні. Ситуація там залишається контрольованою, а кордон максимально посилений.

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв поінформував, що рівень воєнної загрози з боку Білорусі зростає. Але ЗСУ слідкують за ситуацією і вживають необхідних заходів.

Водночас міністр оборони Олексій Резніков зауважив, що ризик участі військовослужбовців збройних сил Білорусі в повторній спробі наступу на Україну цієї зими існує. Однак це не в інтересах керівництва республіки.

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