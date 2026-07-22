В Офісі президента пояснили, чому Зеленський обрав Драпатого

В ОП пояснили призначення Михайла Драпатого / © Офіс президента України

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Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував кадрові зміни у військовому керівництві, заявивши, що вони спрямовані на посилення взаємодії між усіма структурами, які відповідають за оборону країни.

Про це Подоляк сказав в ефірі «Ми — Україна».

За його словами, в умовах війни ключове значення мають швидкість ухвалення рішень, ефективна координація і відсутність внутрішніх конфліктів між інституціями.

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«Президентові потрібна максимальна синергія всіх інституцій, які будуть відповідати за те, що далі робитиме Україна в цій війні», — сказав Подоляк.

Він наголосив, що саме злагоджена робота військового й політичного керівництва має забезпечити ефективніше виконання завдань на фронті та реалізацію стратегічних рішень.

«Синергія, швидкість і неконфліктність — це ключі війни», — зазначив радник керівника Офісу президента.

На його думку, така модель взаємодії дасть змогу Україні нарощувати тиск на Росію та створювати умови, за яких Кремль буде змушений припинити активну фазу бойових дій.

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«Саме така взаємодія має допомогти Україні ефективніше посилювати удари по Росії та примушувати її до припинення активної фази війни», — підкреслив Подоляк.

Раніше президент України Володимир Зеленський оголосив про кадрові зміни у військовому керівництві, призначивши генерал-майора Михайла Драпатого на посаду головнокомандувача Збройних сил України.

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