В Охматдиті з’явився лінійний прискорювач, який допоможе проводити дітям в Україні унікальне лікування

В Охматдиті з’явився лінійний прискорювач, який допоможе проводити дітям в Україні унікальне лікування

Тепер вдасться значно розширити перелік методик променевої терапії, які застосовують у боротьбі з дитячим раком.

Променеву терапію дітям з онкологічними захворюваннями за передовими технологіями тепер зможуть проводити у київському «Охматдиті», там почав роботу найсучасніший лінійний прискорювач в Україні.

Про це повідомляють у пресслужбі лікарні.

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У лікарні за державний кошт оновили апарат, тож тепер вдасться значно розширити перелік методик променевої терапії, які застосовують у боротьбі з дитячим раком. Маленькі українці зможуть отримати допомогу за передовими стандартами на батьківщині, а не будуть змушені їхати за кордон.

Лінійний прискорювач дозволить опромінювати декілька зон у дитини більш швидко та точно. Апарат став більш безпечним, бо зменшився витік розсіяного випромінювання на здорові тканини.

«Лінійний прискорювач дає можливість робити весь комплекс процедур для дітей з важкою онкологічною патологією, який зараз доступний у світі. Найновіше програмне та апаратне забезпечення дозволить нам використовувати найсучасніші методики променевої терапії, в тому числі ті, які раніше ніколи в Україні не використовувались», — поділився завідувач Центру радіології Охматдиту Станіслав Рєбєнков.

Щороку в Охматдиті отримують променеву терапію близько 150 дітей. Понад 50% пацієнтів не з Києва, а з різних регіонів України. Найменшому пацієнту було 9 місяців. Значна частина процедур відбувається під загальною анестезією. Команда спеціалістів Охматдиту єдина в країні, хто береться за опромінення немовлят.

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