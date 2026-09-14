В ОГП підтвердили поїздку Кравченка за кордон: навіщо генпрокурор вирушив до Франції

Руслан Кравченко

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У пресслужбі Офісу генерального прокурора підтвердили, що Руслан Кравченко поїхав у відрядження до Франції. Воно триватиме п’ять днів — від 13 вересня.

Про це в ОГП повідомили в коментарі Радіо Свобода.

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«Відрядження Кравченка до Франції триватиме п’ять днів з 13 вересня, він братиме участь у слуханні Парламентської мережі ПАРЄ», — зазначили у пресслужбі.

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Раніше повідомлялося, що Кравченко сам оформив собі п’ятиденне відрядження до Парижа.

Відрядження Кравченка на тлі можливої відставки

Поїздка Кравченка відбувається на тлі подання президента Володимира Зеленського до Верховної Ради про його звільнення з посади генерального прокурора.

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності вже підтримав подання про відставку Кравченка. За словами голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії, голосування у парламенті заплановане на 15 вересня.

Напередодні Кравченко також заявив, що підписав підозру директору Національного антикорупційного бюро Семену Кривоносу. За його словами, йдеться про статті щодо підроблення документів та одержання хабаря службовою особою у великому розмірі.

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У НАБУ натомість заявили, що станом на ранок понеділка Кривоносу офіційно не вручали жодної підозри, а саму ситуацію назвали «атакою на незалежні антикорупційні органи».

Усе це відбувається на тлі розслідування НАБУ щодо можливої корупції в Офісі генерального прокурора.

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