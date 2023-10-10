В ОК "Південь" оцінили рівень ракетної загрози з Чорного моря

Окупанти збільшили корабельне угрупування у Чорному морі. Це може свідчити про велику ракетну небезпеку.

Про це в ефірі телемарафону сказала речниця ОК "Південь" Наталія Гумкенюк.

Що відомо

За словами Гуменюк, зараз штормове попередження вщухає, і ворог розгорнув корабельне угруповання. Якщо протягом двох днів, поки штормило, були тільки підводні ракетоносії, або просто 2 кораблі, що ледь-ледь там трималися, то зараз – їх вже 8. Серед них продовжують своє бойове чергування 2 підводних ракетоносії, споряджені "Калібрами" до 8 одиниць.

"В такому випадку рівень ракетної небезпеки ми оцінюємо, як надзвичайно високий. Тому що виявити пуски з підводних човнів зазвичай буває дуже складно: ракети можуть прямувати дуже близько до поверхні води і виявити їх вдається тільки перед безпосередньо самим ударом", –підсумувала речниця ОК "Південь".

Нагадаємо, Росія може використовувати морські міни, які розмістила на підходах до українських портів, для ураження цивільних суден в Чорному морі. У такий спосіб агресор прагне "тиснути на українську економіку".

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