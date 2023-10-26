В ОК "Південь" відповіли, чи зупинилась робота зернового коридору

З метою безпеки інформація про рух суден є закритою. На жаль, ми маємо справу з підступним ворогом.

Про це в ефірі телемарафону сказала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"В рамках безпекової ситуації ми не проголошуємо, коли безпекова ситуація відкрита – будь-ласка, прямуйте. Ми маємо справу з підступним ворогом. Ми спілкуємося з тими, хто бере участь безпосередньо в цій ситуації", – акцентувала вона.

Як пояснила Гуменюк, коли судно готово, подана відповідна заявка, тоді відбувається розгляд питання про можливість його прямування. Але це не відкрита інформація, яку варто вивішувати у вигляді графіку руху подібних суден.

"До цього треба ставитися з розумінням, щоб цей коридор працював", – підсумувала речниця.

Нагадаємо, Україна 26 жовтня призупинила роботу нового чорноморського зернового коридору у зв'язку зі збільшенням активності російської авіації. Йдеться про тимчасове припинення руху суден на вхід та вихід із портів.

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