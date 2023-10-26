В ОК "Південь" вказали на ознаки підготовки Росії до нових ударів по Україні

Росіяни готуються до масованих ударів по об'єктах критичної інфраструктури України.

Останнім часом ми спостерігаємо паузу у застосуванні ракет повітряного базування типу Х-101, якими вони росіяни полюбляли гатити минулого року. Це може свідчити про підготовчий період і накопичення ворогом озброєння.

Про це розповіла речниця Сил оборони півдня Наталію Гуменюк в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

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За словами Гуменюк, нині в акваторії моря зафіксовано перебування п'яти кораблів РФ, серед яких підводний човен – ракетоносій із 4 "Калібрами". Як відомо, пуски ракет із такого носія важко виявити протиповітряній обороні. Це породжує додаткові складнощі й ризики.

Високоточні ракети цього типу окупанти можуть використовувати для завдання ударів по критичних об'єктах, як РФ це робила минулого року.

"У будь-якому випадку, перебування ракетоносіїв у Чорному морі – це високий рівень ракетної загрози для всієї території України. Коли вони виходять на бойове чергування, небезпека зростає, і реагувати треба оперативно", – наголосила речниця.

Нагадаємо, тактична авіація російської армії активізувалася в районі морського торгового шляху над акваторією Чорного моря. Протягом кількох останніх днів було затишшя.

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