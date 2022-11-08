В ОК "Південь" закликали українців не знімати та не викладати в Мережу комарів: "Можливо, підрозділ на ротації"

Оперативне командування "Південь" відреагувало на заяви росіян про "бойових" українських комарів. Українців наполегливо попросили не знімати комах на відео та не викладати це до соцмереж.

Прохання розмістили на сторінці ОК "Південь" в Мережі.

"Офіційне застереження ОК "Південь". Якщо у вашій квартирі літають комарі - не чіпайте, не знімайте і не викладайте. Можливо, це військовий підрозділ на ротації", - йдеться в повідомленні-тролингу.

Дописові передувала публікація міністра оборони України Олексія Резнікова, який теж потролив РФ, вказавши, що в Україні оголошено часткову мобілізацію, в межах якої планують мобілізувати 300 тисяч комарів. "Мобілізація" має робочу назву "Москіти проти москалів".

Нагадаємо, що РФ звинувачує Україну в підготовці “бойових комах”, які будуть інфікувати росіян “небезпечними інфекціями”. Зокрема, йдеться про комарів, кажанів і птахів. Відповідну заяву на засіданні ООН зробив представник РФ Небензя, чим викликах сміх серед присутніх.