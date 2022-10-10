В ОК "Північ" розповіли про ситуацію на кордоні з РФ та Білоруссю

В Чернігівській області ЗСУ, НГУ та прикордонники стежать за розвитком ситуації на кордоні. Поки що жодних спроб наступальних дій з боку ворожих військ немає.

Про це повідомляє ОК "Північ".

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"Ситуація на Чернігівщині станом на зараз повністю контрольована. Сили оборони продовжують виконувати свої обов‘язки та готові до будь-якого розвитку подій. В прикордонному регіоні ситуація також під повним контролем ДПСУ, ЗСУ та НГУ, змін не зазнала. Проривів чи наступальних дій з боку території білорусі та росії не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Міноборони Білорусі заявили, що самопроголошений президент республіки Олександр Лукашенко разом із Володимиром Путіним домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ.

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