В окупантів на Херсонщині трясуться ноги від HIMARS та наступу ЗСУ: перехоплення

Російські окупанти, які перебувають на Херсонщині, дуже бояться наступу українських військових та американської реактивної артилерійської системи HIMARS, що є на озброєнні ЗСУ.

Від цього в окупантів трясуться ноги.

Саме так свої враження від війни на півдні України описує один із російських загарбників, передає СБУ.

У телефонній розмові, яку перехопила спецслужба, окупант розповідає другові, що українські військові нещадно женуть ворога з української землі: "Чим вони нас тільки не засипають: і "Градами" і х*ядами. Села, які раніше були нашими, віджали, вони вигнали наших".

Загарбник жаліється, що від одного лише слова "Хаймарси" у нього трясуться ноги, а в підрозділах починається справжня паніка.

"Тут ноги аж трясяться. Він б'є, аж земля трясется. Тут наші все дриз*кають", - сказав він.

В СБУ порадили рашистам здаватися у полон, щоб "ноги у них не русилися".

Для цього розпочали роботу нові телефони "Гарячої лінії": +380665803498, +380931192984. На них можуть звернутися і самі військовослужбовці, і їхні родичі.

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