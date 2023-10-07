"Росіяни намагаються вчепитися за залізницю": у ЗСУ розповіли про ситуацію в районі Бахмута

На південному фланзі Бахмута точаться запеклі бої. Росіяни намагаються втримати зручні для них позиції.

Про це розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, пише 24 Канал.

Ворогу потрібна залізниця

Як відзначив Євлаш, для того, щоб завдати якнайбільших уражень противнику, Сили оборони використовують спеціальну тактику. Бої на південному фланзі Бахмута не зупиняються ні на секунду. Сили оборони намагаються закріпитися на досягнутих рубежах в районі залізниці Бахмут – Горлівка.

"Зрозуміло, що ця залізниця вже не підлягає експлуатації. Вона понівечена інтенсивними боями та артилерійськими снарядами. Противник намагається вчепитися за неї, адже йому зручно обороняти цей рукотворний рубіж", – пояснив Євлаш.

Однак Сили оборони працюють над тим, щоб виявляти ворожі пункти спостереження та управління неподалік і завдавати прицільних уражень. Примітно, що на Бахмутському напрямку Росія задіює як десантників, так і загальновійськові частини.

"Росіяни кидають у бій свої резерви, але ті зазнають суттєвих втрат. Через це в лавах окупантів низький морально-психологічний стан і навіть трапляються бунти", – підсумував начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ.

Нагадаємо, Збройні сили України продовжують наступальні дії на Донеччині та Запоріжжі. В ISW зазначають, що є просування на південному фланзі Бахмутського напрямку та районі в Вербового на Запоріжжі.

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