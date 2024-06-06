В окупантів не було шансів: ЗСУ показали потужні кадри розгрому російської бронетехніки (відео)

Біля села Урожайне Донецької області ЗСУ потужно розгромили ворожу бронетехніку. Піхота РФ була ліквідована.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

ЗСУ показали потужні кадри розгрому російської бронетехніки

"Невдалий наскок противника завершився методичним винищенням піхоти, що залишилася без прикриття та шансів на порятунок", – зауважив він.

Нагадаємо, станом на ранок 6 червня загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного наступу на Україну становлять близько 515 000 військовослужбовців. За добу знищено 1300 окупантів.

Читайте також: