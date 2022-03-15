"В окупантів немає коріння, немає пам'яті і немає душі": Зеленський про нічні бомбардування міст України

"В окупантів немає коріння, немає пам'яті і немає душі": Зеленський про нічні бомбардування міст України

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що російський ворог продовжує нещадно знищувати міста та інфраструктуру України.

"Минулої ночі майже по всій території нашої держави були повітряні тривоги. Ракетним ударом зруйновано аеропорт у Дніпрі, Харків – російські авіабомби били по житлових кварталах, ще артилерія, ще міномети. Бої тривають і в області: Ізюм, Чугуїв.

Продовжується розбір завалів у Рівному після ракетного удару по телевежі. Станом на цей час відомо про 19 загиблих.

Древній Чернігів, Остер, переживають таку жорстку атаку з боку Росії, що вона стерла у пил будь які свої претензії на культурний зв'язок з часами Русі.

В окупантів немає коріння, немає пам'яті і немає душі. Російські війська атакували Київ, атакували киян. Чотири житлові будинки зруйновані, розбір завалів ще продовжується. Станом на цей час відомо про п'ятьох загиблих у Києві", - заявив він.

Президент Володимир Зеленський також звернувся російською мовою до окупантів.

"Скажу вам по-русски. Это в нашей столице. В городе, о котором вы, собственно говоря, всегда говорили: "Мать городов русских". Который сделал наши народы историческими и который вы сегодня бомбили. Просто людей, жилые массивы. Бомбили и снова бомбили. Нам таких детей точно не надо. Спасибо."