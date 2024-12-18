В окупантів стоїть задача у певні терміни захопити Велику Новосілку та Курахове - військовий оглядач

Схоже, що в окупантів стоїть задача у певні терміни захопити Велику Новосілку та Курахове, а також підібратися основними силами безпосередньо до міської межі Покровська.

Про це заявив блогер, воєнний кореспондент Богдан Мiрошников у повідомленні у соціальних мережах.

"Інакше пояснити таку високу інтенсивність боїв та перегрупування додаткових резервів з інших напрямків на вищезазначені, я не можу. Наші "пожежні" бригади, полки та батальйони контратакують - наступного дня на тих ділянках ворог виставляє х 1,5-2 від того, що було на ділянці. Ворог закидує мʼясом, не озираючись ні на що", - йдеться у повідомленні.

"Дуже там складно. Наші воїни роблять набагато більше, ніж дозволяють можливості! Але давайте розуміти, що плани ворога - це виключно плани ворога. Вони можуть планувати що завгодно. Питання у тому, яка буде протидія цьому, особливо на ранніх етапах", - резюмував військовий оглядач.

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Раніше військовий журналіст розкритикував зведення Генштабу ЗСУ щодо Курахового. Він вважає, що ці дані неправдиві.

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