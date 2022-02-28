В окупованих Дергачах під Харковом правоохоронці знищили два танки окупантів (відео)

В окупованих Дергачах під Харковом правоохоронці знищили два танки окупантів (відео)

Місцеві поліцейські відмінусували два танки у загарбників.

У Харківській області поліцейські знищили два танки в окупованих Дергачах.

Про це повідомляють у пресслужбі Нацполіції Харківської області.

Дергачі сьогодні тимчасово підконтрольні ворогу, але це не має жодного значення. Ворожа техніка палає і тут. В Дергачах поліція знищила два російські танки

"Українські військові, нацгвардійці, поліція, тероборона, громадяни ніколи не погодяться на окупацію України. Ми всі будемо нищити ворога, навіть на тих територіях, на які тимчасово вліз агресор. І ще раз звертаємося до російських солдатів – здавайтеся, складіть зброю, біжіть додому. Тут вам не раді. Вас тут ненавидять. Україна буде вільною. Слава Україні!", - повідомили у поліції.