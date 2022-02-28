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В окупованих Дергачах під Харковом правоохоронці знищили два танки окупантів (відео)

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В окупованих Дергачах під Харковом правоохоронці знищили два танки окупантів (відео)

Associated Press

Місцеві поліцейські відмінусували два танки у загарбників.

У Харківській області поліцейські знищили два танки в окупованих Дергачах.

Про це повідомляють у пресслужбі Нацполіції Харківської області.

Дергачі сьогодні тимчасово підконтрольні ворогу, але це не має жодного значення. Ворожа техніка палає і тут. В Дергачах поліція знищила два російські танки

"Українські військові, нацгвардійці, поліція, тероборона, громадяни ніколи не погодяться на окупацію України. Ми всі будемо нищити ворога, навіть на тих територіях, на які тимчасово вліз агресор. І ще раз звертаємося до російських солдатів – здавайтеся, складіть зброю, біжіть додому. Тут вам не раді. Вас тут ненавидять. Україна буде вільною. Слава Україні!", - повідомили у поліції.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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