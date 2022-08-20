В окупованих містах Луганщини люди відмовляються працювати: Гайдай розповів - чому

Російським окупантам не вдається налагодити обіцяне життя людей в Луганській області.
В Рубіжному, Лисичанську, Сєвєродонецьку та Кремінній окупанти мають проблеми з робочою силою. Багато людей відмовляються працювати, бо часто не отримують зарплатню.
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Уникають люди оголошень про роботу ще й тому, що тоді зростає ймовірність потрапити до лав мобілізованих.
"Організувати діяльність центрів зайнятості в окупантів вийшло, а от зайняти населення – ні. Та й пропонувати вакансії вони не вміють. До прикладу, роботи з розбору завалів чи діяльність охоронця в окупанти оцінюються однаково. Знайдуться ті, хто обере біль важче за ті ж гроші?", - наголосив Гайдай.
За його словами, на окупованих територіях Луганщини багато "вакансій" за останні тижні виникло і в органах внутрішніх справ окупантів. Втім, чи існують вони реально, поки не відомо.
Як повідомлялося, на Луганщині в окупованому Сєвєродонецьку відсутні газ і світло. Люди, які повертаються в місто, одразу виїздять назад, бо там немає умов для проживання. Окупаційна влада намагається створити картинку "відновлення життя", - каже міський голова Сєвєродонецька Олександр Стрюк.
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